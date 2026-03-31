Баринов: если бы я был любимчиком в «Локо», наверное, остался бы

Полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Баринов поделился амбициями на конец сезона-2025/2026.

— Как должен завершиться сезон, чтобы ты был доволен?

— Время покажет. Не хочу сейчас говорить громких слов. Вы же говорите, что я пришёл — и ожидания большие. На меня это не давит, просто надо пройти это. Бывают определённые этапы в карьере.

— Говорят, что в «Локо» ты был любимчиком, а в ЦСКА сложнее.

— Если бы я был любимчиком в «Локо», наверное, остался бы в «Локо». Принципиально ли закончить сезон выше «Локомотива»? Время покажет, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

