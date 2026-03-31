Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Дмитрий Баринов: бывает, что в сборной разговариваем на повышенных тонах

Дмитрий Баринов: бывает, что в сборной разговариваем на повышенных тонах
Полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Баринов признался, что в отличие от других старается спокойно относиться к ошибкам коллег по национальной команде.

«Бывает, что на повышенных разговариваем в сборной. Пихают все по чуть-чуть. Я подсказать могу, но пихать-то чего? Расстроятся ещё», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 31 марта, сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью в товарищеском матче с Мали — 0:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Команда одержала одну победу в последних четырёх матчах.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Мали
