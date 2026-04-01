Швеция — Польша. Прямая трансляция
Фанаты сборной Испании скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» на игре с Египтом

Фанаты сборной Испании скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» на игре с Египтом
Болельщики сборной Испании освистали гимн Египта перед товарищеским матчем в Барселоне, а также скандировали лозунги, содержащие проявления нетерпимости и религиозной дискриминации. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Египет
Удаления: нет / Фати – 84'

Как сообщает AS, примерно на 20-й минуте матча часть фанатов начала скандировать: «Кто не скачет, тот мусульманин». Часть зрителей на стадионе «Корнелья-Эль Прат» начала прыгать в такт кричалке.

Отметим, что один из лучших игроков сборной Испании нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль является мусульманином.

Ранее национальная команда Испании провела товарищеский матч со сборной Сербии, в котором одержала победу со счётом 3:0.

