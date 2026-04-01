Сборная Швеции вышла на чемпионат мира — 2026, заняв последнее место в группе отбора
Сборная Швеции обыграла Польшу со счётом 3:2 в финальном стыковом матче отбора к чемпионату мира 2026 года и вышла на мировое первенство. При этом шведская национальная команда с двумя очками заняла последнее место в квалификационной группе.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
Польша
1:0 Эланга – 20' 1:1 Залевски – 33' 2:1 Лагербильке – 44' 2:2 Свидерски – 55' 3:2 Дьёкереш – 88'
Сборная Швеции получила право сыграть в стыковых встречах за право выступить на чемпионате мира 2026 года благодаря регламенту УЕФА, связанному с Лигой наций. Согласно указанному регламенту, четыре лучшие команды Лиги наций, которые не прошли на мировое первенство напрямую или в стыки через обычный отбор, получают дополнительную возможность сыграть в них.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.
