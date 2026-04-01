Сборная Швеции вышла на чемпионат мира — 2026, заняв последнее место в группе отбора

Сборная Швеции обыграла Польшу со счётом 3:2 в финальном стыковом матче отбора к чемпионату мира 2026 года и вышла на мировое первенство. При этом шведская национальная команда с двумя очками заняла последнее место в квалификационной группе.

Сборная Швеции получила право сыграть в стыковых встречах за право выступить на чемпионате мира 2026 года благодаря регламенту УЕФА, связанному с Лигой наций. Согласно указанному регламенту, четыре лучшие команды Лиги наций, которые не прошли на мировое первенство напрямую или в стыки через обычный отбор, получают дополнительную возможность сыграть в них.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

