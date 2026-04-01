Стала известна позиция Левандовского о будущем на фоне интереса «Ювентуса»

«Ювентус» сообщил о своём интересе к нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому представителям футболиста. Скауты туринского клуба наблюдали за игрой форварда во время полуфинального стыкового матча отбора к чемпионату мира 2026 года с Албанией (2:1), где он забил гол. Об этом пишет Mundo Deportivo.

По информации источника, Левандовски хочет не торопиться с решением о будущем. Поляк намерен принять его не раньше конца апреля. Сине-гранатовые готовы продлить контракт с 37-летним футболистом на сезон, но со значительным понижением зарплаты. Подчёркивается, что Левандовски и его семья счастливы в Барселоне и планируют жить там после завершения карьеры.

В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

