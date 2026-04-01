Швеция — Польша. Прямая трансляция
Турция вышла на чемпионат мира впервые с 2002 года, тогда команда взяла бронзовые медали

Турция впервые с 2002 года вышла на чемпионат мира по футболу. Турецкая сборная одержала победу над национальной командой Косова (1:0) в финальном стыковом матче Пути С и обеспечила себе участие в турнире.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Косово
Окончен
0 : 1
Турция
0:1 Актюркоглу – 53'    

На своём последнем чемпионате мира сборная Турции дошла до полуфинала, где проиграла команде Бразилии со счётом 0:1. В игре за третье место турецкая сборная встретилась с одной из хозяек турнира Республикой Кореей и победила со счётом 3:2.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в трёх странах: США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Материалы по теме
Сборная Турции вышла на чемпионат мира — 2026, победив команду Косова
