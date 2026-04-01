Турция вышла на чемпионат мира впервые с 2002 года, тогда команда взяла бронзовые медали
Поделиться
Турция впервые с 2002 года вышла на чемпионат мира по футболу. Турецкая сборная одержала победу над национальной командой Косова (1:0) в финальном стыковом матче Пути С и обеспечила себе участие в турнире.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Косово
Окончен
0 : 1
Турция
0:1 Актюркоглу – 53'
На своём последнем чемпионате мира сборная Турции дошла до полуфинала, где проиграла команде Бразилии со счётом 0:1. В игре за третье место турецкая сборная встретилась с одной из хозяек турнира Республикой Кореей и победила со счётом 3:2.
Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в трёх странах: США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Комментарии
- 1 апреля 2026
-
00:36
-
00:36
-
00:36
-
00:34
-
00:30
-
00:30
-
00:20
-
00:11
-
00:09
-
00:00
- 31 марта 2026
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:28
-
23:27
-
23:27
-
23:26
-
23:23
-
23:18
-
23:09
-
23:08
-
23:06