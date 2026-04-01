Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Италии в третий раз подряд не смогла отобраться в финальную стадию ЧМ по футболу

Комментарии

Сборная Италии по футболу в третий раз подряд не сыграет в финальной стадии чемпионата мира по футболу. В финале плей-офф за выход на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике подопечные Дженнаро Гаттузо уступили национальной команде Боснии и Герцеговины — 1:1, 1:4 (пен.).

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

Ранее итальянцы не смогли квалифицироваться на чемпионат мира в 2022-м и 2018-м годах. Последним мундиалем для Италии остаётся ЧМ-2014, который проходил в Бразилии. Тогда команда заняла третье место в группе D с Коста-Рикой, Уругваем и Англией и не смогла выйти в 1/8 финала.

Боснийцы сыграют на втором чемпионате мира в истории. Первым был тот самый ЧМ-2014 в Бразилии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android