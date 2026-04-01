Сборная Италии в третий раз подряд не смогла отобраться в финальную стадию ЧМ по футболу

Сборная Италии по футболу в третий раз подряд не сыграет в финальной стадии чемпионата мира по футболу. В финале плей-офф за выход на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике подопечные Дженнаро Гаттузо уступили национальной команде Боснии и Герцеговины — 1:1, 1:4 (пен.).

Ранее итальянцы не смогли квалифицироваться на чемпионат мира в 2022-м и 2018-м годах. Последним мундиалем для Италии остаётся ЧМ-2014, который проходил в Бразилии. Тогда команда заняла третье место в группе D с Коста-Рикой, Уругваем и Англией и не смогла выйти в 1/8 финала.

Боснийцы сыграют на втором чемпионате мира в истории. Первым был тот самый ЧМ-2014 в Бразилии.