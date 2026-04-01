Результаты финальных стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 на 31 марта

Сегодня, 31 марта, состоялись финальные стыковые матчи отбора на чемпионат мира — 2026 в Европе. В рамках игрового дня прошли четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе на 31 марта:

Чехия — Дания — 2:2 (3:1 пен.);

Косово — Турция — 0:1;

Швеция — Польша — 3:2;

Босния и Герцеговина — Италия — 1:1 (4:1 пен.).

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).