Фото: момент удаления Бастони в первом тайме проигранного матча с Боснией и Герцеговиной

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони получил прямую красную карточку на 41-й минуте финального стыкового матча отбора к чемпионату мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной. На момент удаления футболиста итальянская национальная команда побеждала со счётом 1:0. На 79-й минуте нападающий соперника Харис Табакович сравнял счёт. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Боснии и Герцеговины — 4:1.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

Бастони был удалён за фол последней надежды на нападающем Амаре Мемиче.

Итальянская национальная команда не квалифицировалась на третий чемпионат мира подряд. Последний раз сборная Италии выступала на мировом первенстве 2014 года, где не вышла из группы.

