Фото: момент удаления Бастони в первом тайме проигранного матча с Боснией и Герцеговиной

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони получил прямую красную карточку на 41-й минуте финального стыкового матча отбора к чемпионату мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной. На момент удаления футболиста итальянская национальная команда побеждала со счётом 1:0. На 79-й минуте нападающий соперника Харис Табакович сравнял счёт. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Боснии и Герцеговины — 4:1.

Бастони был удалён за фол последней надежды на нападающем Амаре Мемиче.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Фото: Кадр из трансляции Okko

Фото: Кадр из трансляции Okko

Итальянская национальная команда не квалифицировалась на третий чемпионат мира подряд. Последний раз сборная Италии выступала на мировом первенстве 2014 года, где не вышла из группы.

