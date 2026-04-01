«Глушенкова надо было менять в перерыве». Новосельцев выделил трёх игроков в матче с Мали

Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев прокомментировал ничью подопечных Валерия Карпина с командой Мали (0:0), выделив игроков, которые понравились ему больше остальных. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана.

«В сборной Мали есть группа футболистов, которые если бы приехали, у нашей обороны возникли бы большие сложности. Против такой команды сборная России не выглядела ярко. Максимум можно выделить трёх футболистов с левого фланга: Головин, Круговой и смещающийся Баринов.

Того же Глушенкова вообще не было видно, его нужно было менять уже в перерыве. Воробьёв тоже был отрезан от этой группы. Комбинационного футбола мы не увидели, — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».