Сборная Италии впервые в истории пропустит три чемпионата мира подряд
Поделиться
Сборная Италии уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыковом матче Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026. Таким образом, «Скуадра адзурра» впервые в истории пропустит три мировых первенства подряд.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15' 1:1 Табакович – 79'
Удаления: нет / Бастони – 41'
В последний раз к этому моменту итальянцы играли на чемпионате мира в 2014 году. Тогда эта команда не вышла из группы со сборными Коста-Рики, Уругвая и Англии. Стоит отметить, что «Скуадра адзурра» является четырёхкратным чемпионом мира.
Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
Комментарии
- 1 апреля 2026
-
02:05
-
01:53
-
01:48
-
01:48
-
01:42
-
01:18
-
00:55
-
00:52
-
00:51
-
00:36
-
00:36
-
00:36
-
00:34
-
00:30
-
00:30
-
00:20
-
00:11
-
00:09
-
00:00
- 31 марта 2026
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:29