Стал известен полный список европейских сборных, вышедших на ЧМ-2026

Завершился стыковой этап европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. По его итогам четыре команды обеспечили прямое попадание, став победителями плей-офф.

Данными командами стали Босния и Герцеговина, Чехия, Швеция и Турция.

Ранее, по итогам группового этапа, напрямую в финальную часть квалифицировались следующие сборные: Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия, Хорватия.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Хозяевами турнира являются США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.