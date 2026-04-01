Эмоции сборной Италии после непопадания на третий подряд чемпионат мира

Сборная Италии уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыковом матче Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026. Таким образом, «Скуадра адзурра» впервые в истории пропустит три мировых первенства подряд.

На данное событие итальянцы отреагировали эмоционально. Многие футболисты упали на колени и старались скрывать эмоции на лицах руками. Также после игры голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма намеревался потолкаться с кем-то из представителей Боснии и Герцеговины.

Фото: Getty Images

В последний раз к этому моменту итальянцы играли на чемпионате мира в 2014 году. Стоит отметить, что «Скуадра адзурра» является четырёхкратным чемпионом мира.