Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Соперник низко сидел, тяжело было создавать моменты». Мелёхин — о матче России и Мали

«Соперник низко сидел, тяжело было создавать моменты». Мелёхин — о матче России и Мали
Комментарии

Защитник сборной России и «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал итоги товарищеского матча с Мали (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Мали

«По результату не удалось выиграть, чего очень хотелось, тем более играли дома, при наших болельщиках. Если сказать по игре, было тяжело играть против такой обороны, соперник низко сидел, тяжело было создавать моменты, но они были, просто не забили», — сказал Мелёхин в эфире «Матч ТВ».

27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.

Материалы по теме
Сборная России сыграла вничью с Мали, Обляков не забил с пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android