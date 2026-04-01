«Соперник низко сидел, тяжело было создавать моменты». Мелёхин — о матче России и Мали

Защитник сборной России и «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал итоги товарищеского матча с Мали (0:0).

«По результату не удалось выиграть, чего очень хотелось, тем более играли дома, при наших болельщиках. Если сказать по игре, было тяжело играть против такой обороны, соперник низко сидел, тяжело было создавать моменты, но они были, просто не забили», — сказал Мелёхин в эфире «Матч ТВ».

27 марта сборная России сыграла с национальной командой Никарагуа. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:1.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Мали располагается на 52-й строчке.