«Будто мы в окопах». Дженнаро Гаттузо объяснил невыход сборной Италии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о том, что его команда не вышла на чемпионат мира 2026 года. Напомним, итальянцы уступили команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыковом матче Пути А за право сыграть на мировом первенстве.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

«Я не хочу обсуждать судейство или другие внешние причины, сегодня всё решило поле — это футбол. Я провёл в футболе много лет: и радовался победам, и переживал тяжёлые поражения, как сегодняшнее, и его сложно принять.

Меня поразило, сколько самоотверженности и характера они продемонстрировали. Нас постоянно давили, было ощущение, будто мы в окопах. И при этом снова приходится констатировать, что мы не попали на чемпионат мира», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

В последний раз к этому моменту итальянцы играли на чемпионате мира в 2014 году. Стоит отметить, что «Скуадра адзурра» является четырёхкратным чемпионом мира.

Материалы по теме
Фото
Эмоции сборной Италии после непопадания на третий подряд чемпионат мира
