Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Дженнаро Гаттузо извинился за невыход сборной Италии на чемпионат мира — 2026

Дженнаро Гаттузо извинился за невыход сборной Италии на чемпионат мира — 2026
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо принёс извинения за то, что его команда не вышла на чемпионат мира 2026 года. Напомним, итальянцы уступили команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыковом матче Пути А за право сыграть на мировом первенстве.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

«Я лично прошу прощения за то, что Италии не удалось добиться выхода на грядущий чемпионат мира, но наши парни отдали на поле всё», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

В последний раз к этому моменту итальянцы играли на чемпионате мира в 2014 году. Стоит отметить, что «Скуадра адзурра» является четырёхкратным чемпионом мира.

«Будто мы в окопах». Дженнаро Гаттузо объяснил невыход сборной Италии на ЧМ-2026
