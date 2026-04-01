Дженнаро Гаттузо извинился за невыход сборной Италии на чемпионат мира — 2026

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо принёс извинения за то, что его команда не вышла на чемпионат мира 2026 года. Напомним, итальянцы уступили команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыковом матче Пути А за право сыграть на мировом первенстве.

«Я лично прошу прощения за то, что Италии не удалось добиться выхода на грядущий чемпионат мира, но наши парни отдали на поле всё», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

В последний раз к этому моменту итальянцы играли на чемпионате мира в 2014 году. Стоит отметить, что «Скуадра адзурра» является четырёхкратным чемпионом мира.