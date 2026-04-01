Сборная Италии установила исторический антирекорд среди всех победителей чемпионатов мира

Сборная Италии уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыковом матче Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026. В связи с этим, «Скуадра адзурра» установила антирекорд среди всех победителей мировых первенств, впервые в истории пропустив три мундиаля.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

Таким образом, впервые в истории сборная-победитель чемпионатов мира не примет участия на трёх подряд финальных этапах соревнования.

В последний раз к этому моменту итальянцы играли на чемпионате мира в 2014 году. Стоит отметить, что «Скуадра адзурра» является четырёхкратным чемпионом мира (1934, 1938, 1982, 2006).

