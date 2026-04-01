В Италии сделали заявление о будущем Гаттузо после невыхода сборной на ЧМ-2026
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина после поражения сборной Италии от Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыковом матче Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026 высказался о будущем действующего главного тренера «Скуадра адзурры» Дженнаро Гаттузо.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15' 1:1 Табакович – 79'
Удаления: нет / Бастони – 41'
«Я просил Дженнаро Гаттузо не покидать пост и продолжить работу с командой», — приводит Гравины журналист и и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
«Скуадра адзурра» впервые в истории пропустит три мировых первенства подряд. В последний раз к этому моменту итальянцы играли на чемпионате мира в 2014 году. Стоит отметить, что «Скуадра адзурра» является четырёхкратным чемпионом мира.
