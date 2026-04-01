Все новости
Тренер сборной Боснии и Герцеговины отреагировал на победу в матче с Италией

Тренер сборной Боснии и Герцеговины отреагировал на победу в матче с Италией
Тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал победу в серии пенальти в матче с Италией (1:1, 4:1 пен.) в финальном стыке Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

«Я сказал своим игрокам: «Идите и получайте удовольствие». Я ещё никогда не начинал и не заканчивал игру с таким спокойствием. В начале первого тайма у нас были проблемы: мы не были организованы, не стояли там, где должны были, не следили за соперником. Поэтому мы пропустили несколько контратак. Но вы видели, что мы с самого начала верили в победу, играя против команды мирового уровня, которая хорошо обороняется даже вдесятером», — приводит слова Барбареза официальный сайт УЕФА.

Впервые в истории сборная-победитель чемпионатов мира не примет участия на трёх подряд финальных этапах соревнования.

