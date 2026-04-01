«На глаза навернулись слезы». Защитник Боснии Катич — после матча с Италией

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Никола Катич поделился эмоциями после победы в серии пенальти в матче с Италией (1:1, 4:1 пен.) в финальном стыке Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026.

«Что я могу сказать? После того последнего пенальти мы все увидели. Я очень горжусь, у меня просто нет слов. Я никогда не плакал после игры, мне 29 лет, а тут на глаза навернулись слезы. Мы показали свой боевой дух и продемонстрировали его в этих двух матчах против серьезных соперников [Уэльса и Италии]. Мы играли против одной из лучшего сборного мира. Поздравляю всех», — приводит слова Катича официальный сайт УЕФА.

Боснийцы сыграют на втором чемпионате мира в истории. Первым был тот самый ЧМ-2014 в Бразилии.