«На глаза навернулись слезы». Защитник Боснии Катич — после матча с Италией
Защитник сборной Боснии и Герцеговины Никола Катич поделился эмоциями после победы в серии пенальти в матче с Италией (1:1, 4:1 пен.) в финальном стыке Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15' 1:1 Табакович – 79'
Удаления: нет / Бастони – 41'
«Что я могу сказать? После того последнего пенальти мы все увидели. Я очень горжусь, у меня просто нет слов. Я никогда не плакал после игры, мне 29 лет, а тут на глаза навернулись слезы. Мы показали свой боевой дух и продемонстрировали его в этих двух матчах против серьезных соперников [Уэльса и Италии]. Мы играли против одной из лучшего сборного мира. Поздравляю всех», — приводит слова Катича официальный сайт УЕФА.
Боснийцы сыграют на втором чемпионате мира в истории. Первым был тот самый ЧМ-2014 в Бразилии.
Комментарии
