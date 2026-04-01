Сборная ДР Конго с Бонгондой одолела Ямайку в стыках и впервые в XXI веке вышла на ЧМ

В ночь с 31 марта на 1 апреля состоялся финальный межконтинентальный стыковой матч между национальной командой ДР Конго и сборной Ямайки. Победу в матче со счётом 1:0 в дополнительное время одержала африканская команда.

Единственный мяч во встрече на 101-й минуте забил защитник Аксель Туанзебе. Отметим, ДР Конго примет участие во втором мировом первенстве своей истории. Африканская команда сумела успешно пройти квалификацию впервые с 1974 года.

Примечательно, что за «леопардов» выступают известные в Европе игроки: вингер «Спартака» Бонгонда, форвард «Ньюкасла» Йоан Висса, нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» (а ныне игрок и «Вест Хэма») Аарон Ван-Биссака, полузащитник Ноа Садики из «Сандерленда» и другие.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут играть в трёх странах: США, Канаде и Мексике.