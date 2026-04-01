Определились 47 из 48 команд-участниц ЧМ-2026

Сегодня, 1 апреля, по итогам стыкового матча межконтинентального плей-офф стали известны 47 из 48 команд-участниц финальной стадии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Сборная ДР Конго стала победительницей одного из финальных матчей межконтинентального плей-офф и присоединилась к 46 сборным, которые вышли в финальную часть ЧМ напрямую через европейскую квалификацию.

Участники группового этапа ЧМ-2026 после завершения европейской квалификации:

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия*.

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина*.

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция*.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция*.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, победитель стыкового матча (Ирак — Боливия).

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго*.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

* — вышли благодаря победе в стыковых матчах.

Последний участник чемпионата мира определится в матче межконтинентального плей-офф Ирак — Боливия. Матч пройдёт 1 апреля, начало запланировано на 06:00.