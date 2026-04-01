Защитник Италии Спинаццола: это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола поделился эмоциями после поражения в серии пенальти в матче с Боснией (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыке Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15' 1:1 Табакович – 79'
Удаления: нет / Бастони – 41'
«Мы зубами вцепились в этот матч и имели три или четыре шанса его выиграть. Это огромное разочарование для нас, для наших семей, для всех итальянских детей, которые не увидят Италию на чемпионате мира [в третий раз подряд]. Так грустно видеть, как плачут молодые игроки, но у них впереди светлое будущее. Конечно, это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира, но мне жаль всю Италию», — приводит слова Спинаццолы официальный сайт УЕФА.
Сборная Италии по футболу в третий раз подряд не сыграет в финальной стадии чемпионата мира по футболу.
