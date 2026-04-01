Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Защитник Италии Спинаццола: это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола поделился эмоциями после поражения в серии пенальти в матче с Боснией (1:1, 1:4 пен.) в финальном стыке Пути А за право сыграть на чемпионате мира 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

«Мы зубами вцепились в этот матч и имели три или четыре шанса его выиграть. Это огромное разочарование для нас, для наших семей, для всех итальянских детей, которые не увидят Италию на чемпионате мира [в третий раз подряд]. Так грустно видеть, как плачут молодые игроки, но у них впереди светлое будущее. Конечно, это был мой последний шанс попасть на чемпионат мира, но мне жаль всю Италию», — приводит слова Спинаццолы официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии по футболу в третий раз подряд не сыграет в финальной стадии чемпионата мира по футболу.

