«Нужно было просто сплотить команду». Тренер сборной Швеции — о победе в матче с Польшей

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался о победе в матче с Польшей (3:2) в финальном стыке Пути В за право сыграть на чемпионате мира 2026.

«Нужно было просто сплотить команду. В команде есть талантливые игроки, но одного таланта недостаточно, особенно на международном уровне. Нам нужно было сплотить команду и заложить фундамент, и, конечно, у нас есть игроки, которые могут создавать проблемы, но мы стараемся с этим справляться. Я думаю, что в конечном счёте всё дело в команде и в том, как мы все вместе боролись друг за друга. Я горжусь нашей командой», — приводит слова Поттера официальный сайт УЕФА.

Шведская национальная команда с двумя очками заняла последнее место в квалификационной группе, но получила право сыграть в стыковых встречах за право выступить на чемпионате мира 2026 года благодаря регламенту УЕФА, связанному с Лигой наций.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.