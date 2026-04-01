Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужно было просто сплотить команду». Тренер сборной Швеции — о победе в матче с Польшей

«Нужно было просто сплотить команду». Тренер сборной Швеции — о победе в матче с Польшей
Комментарии

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался о победе в матче с Польшей (3:2) в финальном стыке Пути В за право сыграть на чемпионате мира 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
Польша
1:0 Эланга – 20'     1:1 Залевски – 33'     2:1 Лагербильке – 44'     2:2 Свидерски – 55'     3:2 Дьёкереш – 88'    

«Нужно было просто сплотить команду. В команде есть талантливые игроки, но одного таланта недостаточно, особенно на международном уровне. Нам нужно было сплотить команду и заложить фундамент, и, конечно, у нас есть игроки, которые могут создавать проблемы, но мы стараемся с этим справляться. Я думаю, что в конечном счёте всё дело в команде и в том, как мы все вместе боролись друг за друга. Я горжусь нашей командой», — приводит слова Поттера официальный сайт УЕФА.

Шведская национальная команда с двумя очками заняла последнее место в квалификационной группе, но получила право сыграть в стыковых встречах за право выступить на чемпионате мира 2026 года благодаря регламенту УЕФА, связанному с Лигой наций.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android