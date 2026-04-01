«Чувствую себя таким беспомощным». Тренер сборной Польши — после матча со Швецией

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан высказался о поражении в матче с национальной командой Швеции (2:3) в финальном стыке Пути В за право сыграть на чемпионате мира 2026.

«Чувствую себя таким беспомощным, потому что это сложно объяснить. После такого матча, когда всё ещё очень больно, понимаешь, что ты хорошо сыграл. Думаю, наша игра их удивила. Но если в какой-то момент ты пропускаешь гол, потом не так просто смириться с поражением. Мы сделали это дважды, но в конце матча их болельщики на трибунах сделали своё дело», — приводит слова Урбана официальный сайт УЕФА.

Сборная Польши пропустит Чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.