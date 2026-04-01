«Чувствую себя таким беспомощным». Тренер сборной Польши — после матча со Швецией
Главный тренер сборной Польши Ян Урбан высказался о поражении в матче с национальной командой Швеции (2:3) в финальном стыке Пути В за право сыграть на чемпионате мира 2026.
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
Польша
1:0 Эланга – 20' 1:1 Залевски – 33' 2:1 Лагербильке – 44' 2:2 Свидерски – 55' 3:2 Дьёкереш – 88'
«Чувствую себя таким беспомощным, потому что это сложно объяснить. После такого матча, когда всё ещё очень больно, понимаешь, что ты хорошо сыграл. Думаю, наша игра их удивила. Но если в какой-то момент ты пропускаешь гол, потом не так просто смириться с поражением. Мы сделали это дважды, но в конце матча их болельщики на трибунах сделали своё дело», — приводит слова Урбана официальный сайт УЕФА.
Сборная Польши пропустит Чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
