Луис де ла Фуэнте раскритиковал фанатов, скандировавших лозунги в адрес мусульман

Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал скандирования про мусульман во время товарищеского матча с национальной командой Египта (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Египет
Удаления: нет / Фати – 84'

«Это общее мнение — такое поведение недопустимо. Полное неприятие. Считаю, что на стадионе правильно отреагировали и сделали предупреждение по табло. Большинство публики освистало тех, кто скандировал. Людям, которые так себя ведут, не место в футболе — они используют игру, как и другие сферы жизни. От них нужно отвернуться», — приводит слова де ла Фуэнте издание Marca.

Игра проходила в Барселоне. Примерно на 20-й минуте матча часть фанатов начала скандировать: «Кто не скачет, тот мусульманин». Часть зрителей на стадионе «Корнелья-Эль Прат» начала прыгать в такт кричалке. Отметим, один из лучших игроков сборной Испании нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль является мусульманином.

