Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Португалии обыграла на выезде США без Криштиану Роналду в товарищеском матче

Комментарии

Завершился товарищеский матч между сборными США и Португалии. Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски из Германии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

01 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
США
Окончен
0 : 2
Португалия
0:1 Тринкан – 36'     0:2 Феликс – 59'    

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсиску Тринкан и Жоау Феликс, результативные передачи на счету Бруну Фернандеша.

В этом матче не играл лучший бомбардир в истории сборной Португалии Криштиану Роналду.

Обе национальные команды выступят на грядущем чемпионате мира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Сборная Португалии сыграет в одной группе с Колумбией, Узбекистаном и ДР Конго. США проведёт матчи с Парагваем, Австралией и Турцией.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android