Сборная Португалии обыграла на выезде США без Криштиану Роналду в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными США и Португалии. Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски из Германии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсиску Тринкан и Жоау Феликс, результативные передачи на счету Бруну Фернандеша.

В этом матче не играл лучший бомбардир в истории сборной Португалии Криштиану Роналду.

Обе национальные команды выступят на грядущем чемпионате мира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Сборная Португалии сыграет в одной группе с Колумбией, Узбекистаном и ДР Конго. США проведёт матчи с Парагваем, Австралией и Турцией.