Тренер сборной Дании назвал ответственных за невыход команды на чемпионат мира

Тренер сборной Дании назвал ответственных за невыход команды на чемпионат мира
Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал поражение национальной команды в серии послематчевых пенальти от национальной команды Чехии в финальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2026. Встреча завершилась со счётом 2:2 (1:3 пен.).

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
2 : 2
3 : 1
Дания
1:0 Шульц – 3'     1:1 Андерсен – 72'     2:1 Крейчи – 100'     2:2 Хёг – 111'    

«Мы, конечно, разочарованы тем, что не смогли подарить датчанам главный приз — чемпионат мира, о котором мы все мечтали, и игроки, и наша страна. Ответственность лежит на наших плечах. Это мы потерпели неудачу и не смогли вывести команду на мировое первенство», — приводит слова Римера официальный сайт УЕФА.

Отметим, сборная Дании пропускает третий чемпионат мира в XXI веке. Ранее «алая гвардия» не смогла квалифицироваться на мировое первенство 2006 и 2014 годов.

