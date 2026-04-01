Тренер сборной Дании назвал ответственных за невыход команды на чемпионат мира
Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал поражение национальной команды в серии послематчевых пенальти от национальной команды Чехии в финальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2026. Встреча завершилась со счётом 2:2 (1:3 пен.).
ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
2 : 2
3 : 1
Дания
1:0 Шульц – 3' 1:1 Андерсен – 72' 2:1 Крейчи – 100' 2:2 Хёг – 111'
«Мы, конечно, разочарованы тем, что не смогли подарить датчанам главный приз — чемпионат мира, о котором мы все мечтали, и игроки, и наша страна. Ответственность лежит на наших плечах. Это мы потерпели неудачу и не смогли вывести команду на мировое первенство», — приводит слова Римера официальный сайт УЕФА.
Отметим, сборная Дании пропускает третий чемпионат мира в XXI веке. Ранее «алая гвардия» не смогла квалифицироваться на мировое первенство 2006 и 2014 годов.
