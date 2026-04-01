Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина — Замбия, результат матча 1 апреля 2026 года, счёт 5:0, футбол, товарищеский матч, Лионель Месси, Хулиан Альварес

Сборная Аргентины с голами Месси и Альвареса разгромила Замбию в товарищеском матче
Комментарии

Утром, 1 апреля, завершился товарищеский матч между сборными Аргентины и Замбии, проходивший на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Разгромную победу во встрече одержала домашняя команда со счётом 5:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
01 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Альварес – 4'     2:0 Месси – 43'     3:0 Отаменди – 50'     4:0 Чанда – 68'     5:0 Барко – 90+4'    

В составе победителей забитыми голами отметились нападающие Хулиан Альварес, Лионель Месси, хавбек Валентин Барко, а также защитник Николас Отаменди (пенальти), ещё один мяч забил в свои ворота Доминик Чанда.

На чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике аргентинцы выступят в группе J. Её соперниками станут сборные Алжира, Австрии и Иордании. Все матчи данного квартета состоятся в США.

Материалы по теме
Агуэро: Месси дал МЛС тот толчок, который был необходим лиге для роста

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android