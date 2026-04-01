Сборная Аргентины с голами Месси и Альвареса разгромила Замбию в товарищеском матче
Утром, 1 апреля, завершился товарищеский матч между сборными Аргентины и Замбии, проходивший на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Разгромную победу во встрече одержала домашняя команда со счётом 5:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026
01 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Альварес – 4' 2:0 Месси – 43' 3:0 Отаменди – 50' 4:0 Чанда – 68' 5:0 Барко – 90+4'
В составе победителей забитыми голами отметились нападающие Хулиан Альварес, Лионель Месси, хавбек Валентин Барко, а также защитник Николас Отаменди (пенальти), ещё один мяч забил в свои ворота Доминик Чанда.
На чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике аргентинцы выступят в группе J. Её соперниками станут сборные Алжира, Австрии и Иордании. Все матчи данного квартета состоятся в США.
