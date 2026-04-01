Сборная Аргентины с голами Месси и Альвареса разгромила Замбию в товарищеском матче

Утром, 1 апреля, завершился товарищеский матч между сборными Аргентины и Замбии, проходивший на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Разгромную победу во встрече одержала домашняя команда со счётом 5:0.

В составе победителей забитыми голами отметились нападающие Хулиан Альварес, Лионель Месси, хавбек Валентин Барко, а также защитник Николас Отаменди (пенальти), ещё один мяч забил в свои ворота Доминик Чанда.

На чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике аргентинцы выступят в группе J. Её соперниками станут сборные Алжира, Австрии и Иордании. Все матчи данного квартета состоятся в США.

