Бразилия — Хорватия, результат матча 1 апреля 2026, счет 3:1, товарищеский матч

Сборная Бразилии уверенно обыграла Хорватию в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Бразилии и Ховратии. Игра прошла на стадионе «Орландо Цитрус Боул» (Орландо, США). Победу в матче со счётом 3:1 одержали футболисты команды Бразилии.

01 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Хорватия
1:0 Данило – 45+2'     1:1 Майер – 84'     2:1 Тьяго – 88'     3:1 Мартинелли – 90+2'    

В компенсированное к первому тайму время счёт в матче открыл защитник пентакампеонов Данило, забив с передачи вингер Винисиуса Жуниора. На 84-й минуте полузащитник хорватов Ловро Майер сравнял счёт. Через четыре минуты форвард бразильцев Игор Тьяго с пенальти вывел южноамериканскую команду вперёд. На 90+2-й минуте окончательный результат установил Габриэл Мартинелли, поразив ворота серебряных призёров ЧМ-2018 с паса Эндрика.

Ранее в минувшем товарищеском матче Бразилия проиграла Франции со счётом 1:2, а Хорватия была сильнее Колумбии (2:1).

Материалы по теме
Анчелотти рассказал о вакантных местах в сборной Бразилии на чемпионат мира — 2026
