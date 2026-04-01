Сборная Бразилии уверенно обыграла Хорватию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Бразилии и Ховратии. Игра прошла на стадионе «Орландо Цитрус Боул» (Орландо, США). Победу в матче со счётом 3:1 одержали футболисты команды Бразилии.
В компенсированное к первому тайму время счёт в матче открыл защитник пентакампеонов Данило, забив с передачи вингер Винисиуса Жуниора. На 84-й минуте полузащитник хорватов Ловро Майер сравнял счёт. Через четыре минуты форвард бразильцев Игор Тьяго с пенальти вывел южноамериканскую команду вперёд. На 90+2-й минуте окончательный результат установил Габриэл Мартинелли, поразив ворота серебряных призёров ЧМ-2018 с паса Эндрика.
Ранее в минувшем товарищеском матче Бразилия проиграла Франции со счётом 1:2, а Хорватия была сильнее Колумбии (2:1).
- 1 апреля 2026
