Сборная Мексики сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче
Сборная Мексики в рамках подготовки к чемпионату мира-2026, который состоится летом, провела товарищеский матч со сборной Бельгии. Игра прошла на стадионе Ацтека (Мехико, Мексика) и завершилась со счетом 1:1.
01 апреля 2026, среда. 04:00 МСК
1 : 1
1:0 Санчес – 19' 1:1 Лукебакио – 46'
Счёт в матче на 19-й минуте игры открыл мексиканский защитник Хорхе Санчес, бельгийский полузащитник Доди Лукебакио на 46-й минуте встречи счёт сравнял. Данный результат так и не изменился до конца встречи — ничья 1:1.
В последний раз эти команды сыграли друг с другом в ноябре 2017 года — товарищеский матч также завершился вничью 3:3
Ранее Сборная Бразилии уверенно обыграла Хорватию в товарищеском матче 3:1.
