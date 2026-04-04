Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Тулузой» от L'Équipe

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил очень низкую оценку в клубе от французской спортивной газеты L’Equipe за матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Тулузой» (3:1).

Французское издание оценило игру российского голкипера на три балла из 10. Были отмечены два неудачных действия голкипера подряд. Сначала футболист неудачно выбил мяч головой на 26-й минуте, но его подстраховал защитник Илья Забарный. Затем, на угловом, россиянин неправильно оценил траекторию мяча, уронив его и позволив защитнику гостей Николайсену забить гол головой.

Наивысшую оценку в команде получил форвард Усман Дембеле, который оформил дубль. Французское издание оценило игру нападающего на восемь баллов из 10.