Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Тулузой» от L'Équipe

Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил очень низкую оценку в клубе от французской спортивной газеты L’Equipe за матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Тулузой» (3:1).

Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Тулуза
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

Французское издание оценило игру российского голкипера на три балла из 10. Были отмечены два неудачных действия голкипера подряд. Сначала футболист неудачно выбил мяч головой на 26-й минуте, но его подстраховал защитник Илья Забарный. Затем, на угловом, россиянин неправильно оценил траекторию мяча, уронив его и позволив защитнику гостей Николайсену забить гол головой.

Наивысшую оценку в команде получил форвард Усман Дембеле, который оформил дубль. Французское издание оценило игру нападающего на восемь баллов из 10.

Фото: Сафонов не зафиксировал мяч после углового «Тулузы», который привёл к голу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android