Энрике отреагировал на победу «ПСЖ» в Лиге 1 после международной паузы

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Я очень рад. Мы знали, насколько важны эти три очка, особенно потому, что этот матч состоялся сразу после перерыва на международные встречи. Справиться с этим было сложно, так как в игре участвовало много футболистов; большинство из них были в разъездах и играли матчи. Это был подходящий момент, чтобы завоевать эти три очка. Мы играли в пятницу, что ещё больше усложнило задачу, так как у нас было на один день меньше отдыха, однако команда показала свою способность справиться с этим, и теперь пришло время насладиться выходными, отдохнуть и игрокам, и команде», — сказал Энрике на пресс-конференции после встречи.

На данный момент парижане занимают первую строчку турнирной таблицы Лиги 1.