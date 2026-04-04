Энрике отреагировал на победу «ПСЖ» в Лиге 1 после международной паузы

Энрике отреагировал на победу «ПСЖ» в Лиге 1 после международной паузы
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Встреча завершилась со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

«Я очень рад. Мы знали, насколько важны эти три очка, особенно потому, что этот матч состоялся сразу после перерыва на международные встречи. Справиться с этим было сложно, так как в игре участвовало много футболистов; большинство из них были в разъездах и играли матчи. Это был подходящий момент, чтобы завоевать эти три очка. Мы играли в пятницу, что ещё больше усложнило задачу, так как у нас было на один день меньше отдыха, однако команда показала свою способность справиться с этим, и теперь пришло время насладиться выходными, отдохнуть и игрокам, и команде», — сказал Энрике на пресс-конференции после встречи.

На данный момент парижане занимают первую строчку турнирной таблицы Лиги 1.

Сафонов обидно «привёз» за «ПСЖ». В очень неподходящий момент
Сафонов обидно «привёз» за «ПСЖ». В очень неподходящий момент
