Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Даже Господь Бог ничего не исправит». Радимов — о невыходах сборной Италии на ЧМ

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал невыход сборной Италии на чемпионат мира 2026 года. Итальянцы пропустят третье соревнование подряд.

«В этот период, который переживает итальянский футбол, не справился бы ни один тренер. И сами итальянцы это понимают. И давно об этом говорят. Надо менять очень многое. Если итальянцы не изменят отношение к своему футболу, то даже Господь Бог ничего не исправит», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в стыковых матчах сборная Италии победила Северную Ирландию со счётом 2:0, но проиграла национальной команде Боснии и Герцеговины со счётом 1:1 (1:4 пен.).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android