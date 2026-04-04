«Даже Господь Бог ничего не исправит». Радимов — о невыходах сборной Италии на ЧМ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал невыход сборной Италии на чемпионат мира 2026 года. Итальянцы пропустят третье соревнование подряд.

«В этот период, который переживает итальянский футбол, не справился бы ни один тренер. И сами итальянцы это понимают. И давно об этом говорят. Надо менять очень многое. Если итальянцы не изменят отношение к своему футболу, то даже Господь Бог ничего не исправит», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в стыковых матчах сборная Италии победила Северную Ирландию со счётом 2:0, но проиграла национальной команде Боснии и Герцеговины со счётом 1:1 (1:4 пен.).