«Несправедливо то, что я с ним делаю». Энрике — об игре Рамуша в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре нападающего своей команды Гонсалу Рамуше. В матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» игрок провёл на поле пять минут и забил гол. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Сегодня [в пятницу] Гонсалу Рамуш сыграл пять минут и забил. Он постоянно борется. Это невероятно. Несправедливо то, что я с ним делаю, но он показывает, что я совершаю ошибку», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на эфир Ligue 1+ после матча.

В предыдущей встрече с «Ниццей» игрок провёл на поле 15 минут, а в игре Лиги чемпионов с «Челси» — 25 минут.

На данный момент парижане занимают первую строчку турнирной таблицы Лиги 1.