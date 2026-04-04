Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Несправедливо то, что я с ним делаю». Энрике — об игре Рамуша в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре нападающего своей команды Гонсалу Рамуше. В матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» игрок провёл на поле пять минут и забил гол. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Окончен
3 : 1
Тулуза
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

«Сегодня [в пятницу] Гонсалу Рамуш сыграл пять минут и забил. Он постоянно борется. Это невероятно. Несправедливо то, что я с ним делаю, но он показывает, что я совершаю ошибку», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на эфир Ligue 1+ после матча.

В предыдущей встрече с «Ниццей» игрок провёл на поле 15 минут, а в игре Лиги чемпионов с «Челси» — 25 минут.

На данный момент парижане занимают первую строчку турнирной таблицы Лиги 1.

