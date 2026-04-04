«Несправедливо то, что я с ним делаю». Энрике — об игре Рамуша в «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре нападающего своей команды Гонсалу Рамуше. В матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» игрок провёл на поле пять минут и забил гол. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Окончен
3 : 1
Тулуза
1:0 Дембеле – 23' 1:1 Николайсен – 27' 2:1 Дембеле – 33' 3:1 Рамуш – 90+2'
«Сегодня [в пятницу] Гонсалу Рамуш сыграл пять минут и забил. Он постоянно борется. Это невероятно. Несправедливо то, что я с ним делаю, но он показывает, что я совершаю ошибку», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на эфир Ligue 1+ после матча.
В предыдущей встрече с «Ниццей» игрок провёл на поле 15 минут, а в игре Лиги чемпионов с «Челси» — 25 минут.
На данный момент парижане занимают первую строчку турнирной таблицы Лиги 1.
