Французское издание RFI раскритиковало действия Сафонова в матче с «Тулузой»
Французское издание RFI прокомментировало вратарскую ошибку российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Встреча завершилась победой парижан со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
3 : 1
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

«Тулуза» тем не менее сравняла счёт всего через четыре минуты после катастрофической ошибки Сафонова.

Россиянин сначала выбежал из своей штрафной, чтобы пробить головой, но был застигнут врасплох отскоком мяча.

Его спасла защита, подавшая угловой, но Сафонов не смог удержать мяч после подачи, и датский защитник Расмус Николайсен с благодарностью отправил мяч в ворота.

Однако после позора Сафонова команду спас Дембеле, который на 33-й минуте легко пробил с близкого расстояния после того, как Хвича Кварацхелия скинул мяч головой с углового», — говорится в статье.

На данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1.

Материалы по теме
Сафонов обидно «привёз» за «ПСЖ». В очень неподходящий момент
Сафонов обидно «привёз» за «ПСЖ». В очень неподходящий момент
