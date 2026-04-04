Дембеле высказался об ошибках Сафонова в матче с «Тулузой»

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал вратарские ошибки российского голкипера парижского клуба Матвея Сафонова, которые привели к пропущенному голу в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

— Вас удивили ошибки, допущенные Матвеем Сафоновым, которые привели к голу в ворота команды?
— Нет, мы полностью доверяем Сафонову. Он очень хороший вратарь, он уже демонстрировал это в прошлом. Мы действительно полностью доверяем ему, — приводит слова Дембеле издание Le Parisien.

На данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1.

Сафонов обидно «привёз» за «ПСЖ». В очень неподходящий момент
