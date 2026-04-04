Дембеле высказался об ошибках Сафонова в матче с «Тулузой»

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал вратарские ошибки российского голкипера парижского клуба Матвея Сафонова, которые привели к пропущенному голу в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 3:1.

— Вас удивили ошибки, допущенные Матвеем Сафоновым, которые привели к голу в ворота команды?

— Нет, мы полностью доверяем Сафонову. Он очень хороший вратарь, он уже демонстрировал это в прошлом. Мы действительно полностью доверяем ему, — приводит слова Дембеле издание Le Parisien.

На данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1.