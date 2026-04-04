«Заслуживает «Золотой мяч». Энрике — об игре Дембеле в текущем сезоне
Поделиться
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал игру нападающего Усмана Дембеле в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Встреча завершилась победой парижан со счётом 3:1. Игрок в этом матче оформил дубль.
Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Окончен
3 : 1
1:0 Дембеле – 23' 1:1 Николайсен – 27' 2:1 Дембеле – 33' 3:1 Рамуш – 90+2'
«Сегодня он ещё раз показал, почему заслуживает «Золотой мяч». Вот именно за такие действия мы любим Усмана», — сказал Энрике на пресс-конференции после встречи.
Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2025 года. В этом сезоне на счету француза 30 проведённых матчей, в них он отметился 14 голами и восемью передачами.
На данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58
-
03:47
-
03:35
-
03:24
-
03:14
-
02:55
-
02:54
-
02:14
-
02:11
-
01:42
-
00:52
-
00:47
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:12
-
00:11
-
00:10
- 5 апреля 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:44
-
23:43
-
23:39