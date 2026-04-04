Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Заслуживает «Золотой мяч». Энрике — об игре Дембеле в текущем сезоне

Комментарии

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал игру нападающего Усмана Дембеле в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Встреча завершилась победой парижан со счётом 3:1. Игрок в этом матче оформил дубль.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Окончен
3 : 1
Тулуза
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

«Сегодня он ещё раз показал, почему заслуживает «Золотой мяч». Вот именно за такие действия мы любим Усмана», — сказал Энрике на пресс-конференции после встречи.

Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2025 года. В этом сезоне на счету француза 30 проведённых матчей, в них он отметился 14 голами и восемью передачами.

На данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android