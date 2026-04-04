«Заслуживает «Золотой мяч». Энрике — об игре Дембеле в текущем сезоне

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал игру нападающего Усмана Дембеле в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой». Встреча завершилась победой парижан со счётом 3:1. Игрок в этом матче оформил дубль.

«Сегодня он ещё раз показал, почему заслуживает «Золотой мяч». Вот именно за такие действия мы любим Усмана», — сказал Энрике на пресс-конференции после встречи.

Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2025 года. В этом сезоне на счету француза 30 проведённых матчей, в них он отметился 14 голами и восемью передачами.

На данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1.