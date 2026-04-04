Гвардиола подтвердил информацию о предложении Родри нового контракта с «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию от известного инсайдера Фабрицио Романо, что клуб предложил новый контракт 29-летнему испанскому полузащитнику Родри.

«Я знаю, чего клуб хочет от Родри; он хочет, чтобы тот остался, остался и ещё раз остался. Думаю ли я, что он останется? Думаю, да. У меня всегда позитивное предчувствие на этот счёт, но в конце концов… я не знаю», — приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо со ссылкой на City Xtra в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется мадридский «Реал». Действующее соглашение Родри с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Материалы по теме
«Ман Сити» предложил Родри новый контракт и не планирует отпускать его в «Реал» — Романо
