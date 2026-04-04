Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилась новая информация по возможному трансферу Бастони в «Барселону»

Комментарии

«Барселона» выступила с первым предложением по трансферу защитника «Интера» Алессандро Бастони. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, миланцы отказались продавать игрока за € 45 млн и рассчитывают выручить не менее € 60 млн. При этом диалог между клубами продолжается, стороны не закрывают возможность сделки.

Также уточняется, что каталонский клуб готов предложить 26-летнему итальянцу контракт с зарплатой около € 7 млн. В «Интере» футболист в настоящий момент зарабатывает порядка € 5 млн «чистыми».

В нынешнем сезоне 26-летний итальянец принял участие в 35 встречах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

«Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»

Материалы по теме
Флик впечатлён игрой Бастони и хочет подписать защитника в «Барселону» — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android