Появилась новая информация по возможному трансферу Бастони в «Барселону»

«Барселона» выступила с первым предложением по трансферу защитника «Интера» Алессандро Бастони. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, миланцы отказались продавать игрока за € 45 млн и рассчитывают выручить не менее € 60 млн. При этом диалог между клубами продолжается, стороны не закрывают возможность сделки.

Также уточняется, что каталонский клуб готов предложить 26-летнему итальянцу контракт с зарплатой около € 7 млн. В «Интере» футболист в настоящий момент зарабатывает порядка € 5 млн «чистыми».

В нынешнем сезоне 26-летний итальянец принял участие в 35 встречах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

