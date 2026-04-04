В больнице Бухареста раскрыли полную картину состояния здоровья Мирчи Луческу

Директор Университетской больницы неотложной помощи в Бухаресте Кэтелин Кирстою высказался о состоянии здоровья бывшего наставника «Шахтёра», «Динамо» и сборной Румынии Мирчи Луческу.

По его словам, 80-летний специалист перенёс инфаркт, однако опроверг слухи о том, что в течение дня у него произошёл второй сердечный приступ.

«Перед выпиской господин Мирча Луческу прошёл ряд обследований, как это обычно делают с пациентами, готовящимися покинуть больницу. Медики зафиксировали очень низкое давление, после чего было принято решение провести ЭКГ. Тогда стало понятно, что инфаркт находится в стадии развития. В этот момент мы незамедлительно вмешались, и, хотя инфаркт всё же случился, пациента удалось стабилизировать.

Второго инфаркта не было. Именно поэтому мы как медицинское учреждение выпустили дополнительный пресс-релиз, чтобы разъяснить ситуацию: пациент в сознании, стабилен, и только при появлении новых данных мы будем сообщать об этом публично», — заявил Кирстою, слова которого приводит GOLAZO.ro

Кроме того, Кирстою добавил, что сейчас и в ближайшее время «Мирча Луческу будет находиться под постоянным наблюдением».

Изначально планировалось, что 3 апреля специалист будет выписан из больницы, куда он попал 29 марта после ухудшения самочувствия в расположении сборной Румынии. Днём ранее Румынская футбольная федерация официально объявила о завершении его работы на посту главного тренера национальной команды.

