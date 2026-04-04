Подавший в отставку глава Федерации футбола Италии высказался о работе Дженнаро Гаттузо

Бывший глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал уход Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера национальной команды.

«Хочу ещё раз поблагодарить Гаттузо, ведь, помимо того что он особенный человек, как специалист он внёс важный вклад, сумев за несколько месяцев вернуть интерес и энтузиазм вокруг сборной.

Он сумел привить игрокам и всей стране чувство гордости за голубую футболку», — приводит слова Гравины пресс-служба Федерации футбола Италии.

Гаттузо возглавил сборную Италии прошлым летом. Под его руководством команда одержала шесть побед и потерпела два поражения.

В решающем матче плей-офф квалификации чемпионата мира — 2026 итальянцы уступили Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 пен.) и не смогли пробиться на турнир. Таким образом, команда в третий раз подряд осталась без участия в мундиале.

После этой встречи Габриэле Гравина объявил об уходе с поста главы федерации.

