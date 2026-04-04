«Ливерпуль» может купить футболиста «Барселоны» за € 80 млн — Mundo Deportivo

Правый защитник «Барселоны» Жюль Кунде может сменить клубную прописку, сообщает Mundo Deportivo.

Интерес к французу проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси». Мерсисайдцы, в частности, рассчитывают усилить оборону более надёжным защитником, так как Жереми Фримпонг больше ориентирован на атакующие действия. По данным источника, «красные» готовы предложить около € 80 млн за Кунде.

В каталонском клубе высоко оценивают 27-летнего игрока и хотели бы сохранить его в составе, однако понимают, что в случае серьёзного предложения будет сложно соответствовать финансовым условиям.

Если трансфер состоится, «Барселона» намерена направить вырученные средства на усиление состава: в шорт-листе находятся нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес и защитник «Интера» Алессандро Бастони. В качестве замены самому Кунде «блауграна» рассматривает вариант с продлением соглашения с Жоау Канселу либо подписание защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо.

Кунде выступает за «Барселону» с июля 2022 года, когда перешёл из «Севильи». В текущем сезоне он записал на свой счёт три гола и четыре результативные передачи в 40 матчах.

