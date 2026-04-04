Мойсес Кайседо высказался о возможном переходе из «Челси» в «Реал»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо сообщил, представлял ли он себя в футболке «Реала».

«В футболе никогда не знаешь, что будет дальше, не так ли? Прямо сейчас у меня контракт с «Челси». Правда заключается в том, что я не думал о других командах, о том, чтобы уехать из Лондона, но, слушайте, в футболе наперёд ничего не известно. «Челси» – великий клуб. Там мне очень помогли после перехода, и я хочу отплатить, показывать свою благодарность в каждом матче всё то время, что я смогу там провести», – цитирует Кайседо AS.

Кайседо перешёл в лондонский клуб в августе 2023 года за € 120 млн. Трансфер Мойсеса вошёл в пятёрку самых дорогих по стоимости за всю историю футбола.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 26 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.