Показать ещё Все новости
«Проявляет неуважение к игрокам». Неймар раскритиковал арбитра из-за своей жёлтой карточки

Вингер «Сантоса» Неймар прокомментировал эпизод с жёлтой карточкой в домашнем матче 9-го тура Серии А с «Ремо» (2:0).

Бразилия — Серия А . 9-й тур
03 апреля 2026, пятница. 01:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
2 : 0
Ремо
Белен
1:0 Тасиано – 40'     2:0 Виейра да Вейга – 82'    

34-летний бразилец получил предупреждение на 86-й минуте встречи. После фола в центре поля он поднялся и подошёл слишком близко к сопернику, за что арбитр и показал ему карточку.

«Это несправедливо. Меня абсолютно необоснованно сбили с ног. Это был не первый, а уже третий или четвёртый фол. Я просто направился в сторону соперника — и сразу получил жёлтую карточку.

Арбитр Савио — такой. Он хочет быть главной звездой матча, проявляет явное неуважение к игрокам, не идёт на диалог, не хочет общаться, считает себя тем, кто управляет игрой и должен всё контролировать», — сказал Неймар, слова которого приводит Globo.

Из-за этой карточки бразилец пропустит ближайший матч с «Фламенго» 5 апреля.

