Назван клуб, заработавший за 10 лет больше всех в мире на продаже своих воспитанников

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов, получивших наибольшую прибыль от продаж собственных воспитанников за последние 10 лет.

Лидером списка стала «Бенфика», заработавшая € 589 млн на трансферах своих игроков. Далее расположились «Аякс» (€ 454 млн) и «Челси» (€ 442 млн).

Топ-10 клубов по доходам от продаж воспитанников за последние 10 лет:

  1. «Бенфика» — € 589 млн.
  2. «Аякс» — € 454 млн.
  3. «Челси» — € 442 млн.
  4. «Лион» — € 423 млн.
  5. «Спортинг» — € 417 млн.
  6. «Манчестер Сити» — € 404 млн.
  7. «Реал» — € 395 млн.
  8. «Монако» — € 378 млн.
  9. «Палмейрас» — € 356 млн.
  10. «Байер» — € 339 млн.

Фанаты «Бенфики» освистали игроков после поражения от «Карабаха»

Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
