Легендарный защитник «Милана» Неста отказался войти в штаб Де Дзерби в «Тоттенхэме»

Легенда и бывший защитник «Милана» Алессандро Неста отказался от предложения Роберто Де Дзерби войти в его тренерский штаб в «Тоттенхэме», сообщает инсайдер Николо Скира на своей странице в соцсети Х.

По информации источника, Неста намерен продолжить карьеру в роли главного тренера и ожидает вариантов от клубов. В то же время Де Дзерби занимается формированием своего штаба.

50-летний специалист покинул «Монцу» летом 2025 года и с тех пор остаётся без команды. Ранее он также работал в «Реджане», «Фрозиноне», «Перудже» и «Майами».

Де Дзерби возглавил «Тоттенхэм» несколько дней назад и уже заявил, что не покинет клуб даже в случае вылета в Чемпионшип.

