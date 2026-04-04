«Ливерпуль» может купить футболиста «Борнмута» — TEAMtalk

«Ливерпуль» провёл переговоры с представителями защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси, сообщает TEAMtalk.

«Ливерпуль» собирается укрепить свой центр обороны грядущим летом, даже если Ибраима Конате решит продлить свой истекающий контракт. Кроме того, оптимизму клубу не добавляют возраст Вирджила ван Дейка и склонность к травмам Джозефа Гомеса.

По информации источника, «Ливерпуль» уже наладил контакт с представителями Сенеси. Мерсисайдский клуб рискует столкнуться с конкуренцией в попытке перехода игрока — к защитнику проявляют предметный интерес клубы АПЛ и испанская «Барселона». Но для каталонского клуба аргентинец не является приоритетом, так как боссы команды сосредоточены на подписании Алессандро Бастони из «Интера».

Сенеси выступает за «Борнмут» с 2022 года, выходя в стартовом составе в 30 из 31 матча «вишенок» в этом сезоне английской Премьер-лиги.

