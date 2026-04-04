Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Росеньор высказался о Кукурелье после критики последнего в адрес «Челси»

Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор отреагировал на критические высказывания защитника Марка Кукурельи в адрес клуба.

Ранее Кукурелья раскритиковал команду за избыток молодёжи и увольнение Энцо Марески, предшественника Росеньора.

«Вчера я великолепно поговорил с Марком, мы беседовали полчаса в моём кабинете. Я здесь менее трёх месяцев, и я наслаждаюсь этим временем. В интервью Марка меня расстроило направление, в котором оно двигалось. Думаю, сперва он должен был обсудить с нами свои чувства. Мы и так знаем, что должны прибавить как футбольный клуб. Мы знаем, что собираемся делать летом для достижения этих целей», — цитирует Росеньора Sky Sports.

Кукурелья играет за «Челси» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android