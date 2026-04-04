Экс-полузащитник «Барселоны» Ракитич отреагировал на увольнение Хаби Алонсо из «Реала»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Севильи» Иван Ракитич поделился впечатлениями о работе бывшего тренера «Реала» Хаби Алонсо.

«Да, это действительно обидно. Мне бы очень хотелось видеть Хаби в «Реале» дольше, особенно в Ла Лиге. И здесь уже неважно, болеешь ли ты за «Барсу», «Реал» или «Севилью». Мне искренне жаль, потому что для меня он остаётся одним из самых значимых тренеров в футболе в целом.

Наверняка он добьётся успеха, куда бы ни пошёл. Я понимаю давление в больших клубах: он отлично проявил себя в «Леверкузене», после чего ему быстро предложили работу в «Реале». Надеюсь, он вернётся как можно скорее. Мне хотелось бы видеть и учиться у Хаби как у тренера», — отметил Ракитич в интервью AS.

Напомним, 12 января «Реал» официально объявил о прекращении сотрудничества с Хаби Алонсо по взаимному согласию сторон.